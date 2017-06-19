НАСА: Найдены десять новых возможных «двойников» Земли

2017-06-19 20:35 | www.oxu.az | 3

Орбитальный телескоп «Кеплер» обнаружил десять ранее неизвестных потенциальных «кузин» Земли в созвездиях Лебедя и Лиры и около двух сотен других экзопланет, сообщили ученые НАСА на пресс-брифинге в Исследовательском центре НАСА имени Эймса в Кремниевой Долине, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Ближайшим аналогом Земли может быть пока неподтвержденная планета KY.7711, найденная в ходе подготовки полного каталога данных, которые «Кеплер» собирал в первые четыре года своей работы. Эта планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце по своим размерам и температуре, и находится в центре «зоны жизни». С другой стороны, пока не понятно, есть ли у нее атмосфера и способна ли она поддерживать жизнь», - рассказала Сьюзан Томсон (Susan Tompson) из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в Маунтин-Вью (США).

Сегодня Марио Перез (Mario Perez), руководитель миссии «Кеплер» в НАСА, и его коллеги представили прессе и публике полный каталог данных, полученных космическим телескопом в первый период своей работы с мая 2009 года по май 2013 года.

Этот каталог, как пояснил Перез, содержит в себе примерно 219 новых планет, 10 из которых являются потенциальными двойниками Земли, а также данные по почти четырем тысячам планет, открытых «Кеплером» ранее. В общей сложности «Кеплеру» удалось открыть 49 землеподобных планет, находящихся в зоне жизни и обладающих небольшими размерами.

Повторный анализ данных, по словам астронома, позволил участникам научной команды «Кеплера» не только найти новые планеты, но и получить уникальные статистические данные по числу планет у звезд Млечного пути и их типичному облику. Эта информация, как пояснила Кортни Дрессинг (Courtney Dressing), астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США), поможет ученым понять, как часто встречаются «двойники» Земли и на каких других планетах вероятнее всего существует внеземная жизнь.

Как добавил Бенджамин Фултон (Benjamin Fulton), коллега Дрессинг, уже первый анализ этих данных позволил научной команде «Кеплера» обнаружить два новых типа планет.

«Наблюдая за «супер-Землями», мы давно ломали голову над тем, какие из них являются аналогами Земли, а другие – планетами-океанами или миниатюрными газовыми гигантами. Анализ этих данных показывает, что на самом деле эти планеты делятся на две обособленных группы – относительно небольшие «супер-Земли», чья масса в среднем в 1,8 раза больше, чем у Земли, и на мини-Нептуны, чья масса в 3-4 раза больше», - объясняет Фултон.

По его словам, полный набор данных с «Кеплера» показывает, что супер-Земли и мини-Нептуны четко отделены друг от друга - крупных каменистых планет с массой в 2-3 Земли просто не существует. Как считает планетолог, это связано с тем, что супер-Земли и мини-Нептуны формируются в разных условиях. Первые возникают в теплых внутренних регионах протопланетных дисков, где почти нет водорода и гелия, а вторые – в холодных внешних слоях «зародышей» звезд, где газа намного больше.

Подобное четкое разграничение, как считает ученый, вносит некоторую ясность в поиски внеземной жизни у крупных аналогов Земли, так как теперь становится очевидно, что бывшие крупные «супер-Земли», ставшие «мини-Нептунами» сегодня, вряд ли могут поддерживать жизнь из-за сверхвысоких давлений в их атмосфере.

Как рассказали ученые в беседе с РИА «Новости», текущих запасов топлива на борту «Кеплера» хватает для того, что проработать на орбите еще до октября 2018 года. К тому времени уже будет запущен наследник «Кеплера», обсерватория TESS, однако совместные наблюдения, как пояснил Перез, они вряд ли будут вести, так как TESS и «Кеплер» будут смотреть на разные части неба.

С.Б.

