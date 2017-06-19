Очередная встреча по Сирии пройдет в Астане 4-5 июля - МИД Казахстана

2017-06-19 19:47 | www.trend.az | 3

Очередная встреча по Сирии пройдет в Астане 4-5 июля, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 10 июля, в ней намерен принять участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран информирует о том, что очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса состоится 4-5 июля 2017 года в Астане", - сказал Жайнаков журналистам.

По его словам, участники планируют обсудить ситуацию в Сирии, ход исполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих раундов переговоров в Астане, включая создание зон деэскалации на территории САР.

"Ожидается, что страны-гаранты режима прекращения боевых действий – Иран, Россия и Турция – рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, для их последующего утверждения, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры в рамках меморандума о создании зон деэскалации в Сирии", - добавил Жайнаков.