В Париже на Елисейских Полях машина протаранила полицейский фургон

2017-06-19 19:55 | www.trend.az | 3

Французская полиция проводит операцию в центре Парижа, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной префектуры.

По информации телеканала BFMTV, автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских Полях. После столкновения машина загорелась, жандармы задержали находившегося в ней 33-летнего мужчину. Как передает телеканал со ссылкой на источник, нападавший был известен спецслужбам как потенциально представляющий угрозу безопасности, в его автомобиле найден автомат Калашникова, пистолеты и боеприпасы.

Как заявил представитель МВД Пьер-Анри Бранде, по предварительным оценкам, нападение было совершено умышленно. Позднее глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил, что совершивший нападение мужчина скончался.

Он подтвердил, что нападавший был вооружен.

"В автомобиле находилось оружие и взрывчатка, которая стала причиной взрыва. Мужчина скончался, расследование поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа. Происшествие вновь подтверждает, что уровень террористической угрозы во Франции чрезвычайно высок", - сказал министр журналистам.

"В настоящее время на месте происшествия работают саперы, чтобы подтвердить, что угрозы больше нет" - сказал представитель МВД.

Никто из полицейских и граждан не пострадал. По данным агентства Рейтер, правоохранители оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием, на месте работают саперы. Префектура призвала граждан избегать места проведения операции.