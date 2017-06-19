На АЭС во Франции вспыхнул пожар

2017-06-19 20:55 | www.oxu.az | 3

На атомной электростанции в местечке Бюже, расположенной в 35 километрах от Лиона, начался пожар.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Franceinfo.

Огонь вспыхнул на крыше одного из энергоблоков, который с 2015 года находится на ремонте. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Сообщений о раненых и пострадавших не поступало. Тем не менее компания-оператор ввела в действие план мероприятий при чрезвычайных ситуациях: из потенциально опасных помещений был выведен персонал АЭС, о происшествии проинформированы местные власти, а также Управление по ядерной безопасности страны.

На месте работают специалисты, отслеживающие ситуацию в режиме реального времени. По данным энергетиков, утечки радиации нет.

C.Б.

