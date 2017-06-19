Сборная Германии обыграла Австралию на Кубке конфедераций

2017-06-19 21:12 | www.oxu.az | 3

Сборная Германии по футболу обыграла команду Австралии в первом туре группового этапа Кубка конфедераций 2017 года.

Как передает Oxu.Az, встреча состоялась в понедельник, 19 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

На пятой минуте счет открыл форвард бундестим Ларс Штиндль. За четыре минуты до конца первого тайма австралиец Томас Рогич восстановил равенство, однако сразу же после этого Юлиан Дракслер реализовал пенальти и снова вывел сборную Германии вперед.

На старте второго тайма преимущество немцев увеличил Леон Горецка, но через восемь минут Томи Юрич сократил отставание австралийцев в счете.

Немцы набрали три очка и расположились на втором месте в группе B. Столько же очков у чилийцев, которые по дополнительным показателям обходят немцев. Австралия и Камерун, проигравшие стартовые встречи, располагаются на третьем и четвертом местах соответственно.

С.Б.

