Фуад Мурадов: Принципы великого лидера Гейдара Алиева составляют основу стратегии дальнейшего развития Азербайджана

2017-06-19 19:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После обретения Азербайджаном независимости в октябре 1991 года в стране возник серьезный внутренний кризис.

Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Фуад Мурадов на проведенном в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана мероприятии, посвященном 15 июня – Дню национального спасения.

Мурадов отметил, что в то время во всех сферах общественной жизни царили хаос, неразбериха.

«Ухудшалась ситуация в армии, увеличилось дезертирство. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В Азербайджане наблюдался кризис власти. Между отдельными лицами и группировками шла борьба за руководство молодой республикой. Захвативший 14 мая 1992 года власть Народный фронт с первых дней своей нездоровой деятельностью показал, что не сможет управлять страной. Четвертого июня 1993 года в Гяндже воинская часть, находившаяся под контролем полковника Сурата Гусейнова, отказалась повиноваться власти, что ввергло страну в хаос. Поспешные шаги, предпринятые властью для того, чтобы взять ситуацию под контроль, не принесли результатов, наоборот представители государства, отправившиеся в Гянджу, были взяты в заложники. Руководство мятежной воинской части потребовало отставки сначала премьер-министра и председателя Милли Меджлиса, а затем и президента», - сказал Мурадов.

Отметив, что в этот тяжкий для Родины период народ пригласил Гейдара Алиева из Нахчывана в Баку, депутат сказал, что Гейдар Алиев принял настойчивое приглашение народа и правящих кругов республики и, прибыв девятого июня в Баку, активно приступил к деятельности по устранению кризиса власти.

«Спустя несколько дней – 15 июня великий лидер, учтя озвученные в парламенте настойчивые просьбы и в первую очередь желание народа, согласился на избрание на пост председателя Верховного совета Азербайджанской Республики. Это историческое событие стало началом нового этапа в жизни республики на пути избавления от хаоса и анархии», - сказал депутат.

По его словам, с возвращением Гейдара Алиева в 1993 году к руководству Азербайджаном произошел перелом в общественно-политической, социальной, экономической, научно-культурной жизни страны, в международных связях, начался процесс строительства независимого государства в соответствии с научными основами, международными нормами и принципами.

«В рамках принятых Гейдаром Алиевым неотложных мер были сделаны важные шаги по формированию Национальной армии, созданию дисциплинированных регулярных вооруженных сил, способных защищать национальные интересы Азербайджана. Благодаря решительности Гейдара Алиева были предотвращены попытки государственного переворота в октябре 1994-го и марте 1995 года, представлявшие большую угрозу для существования Азербайджанской государственности, государственная независимость была сохранена. Именно поэтому в нашей стране получил широкий размах процесс создания независимых государственных институтов и строительства государства, основу которого заложило принятие первой Конституции независимого Азербайджана. Укрепление в Азербайджане государственности и установление демократических принципов в последующий период, успешное, стремительное осуществление процесса строительства демократического, правового, светского государства – все это связано именно с именем Гейдара Алиева. Проводя устойчивую политику в области построения демократического, правового государства, он создал прочную основу для утверждения в стране главных принципов прав и свобод человека. Под руководством Гейдара Алиева внешняя политика Азербайджанского государства, его связи с ведущими государствами мира и международными организациями начали развиваться по курсу, опирающемуся на национальные интересы и дальновидные политические перспективы», - сказал Мурадов.

По его словам, избрание великого лидера председателем Верховного совета в то же время обеспечило формирование в Азербайджане прогрессивных традиций парламентаризма.

«Гейдар Алиев приступил к мероприятиям по повышению авторитета парламента в обществе, благодаря высоким управленческим качествам устранил неприятные политические раздоры, неэтичное поведение в высшем законодательном органе. Позднее депутаты выступили с предложением о включении 15 июня в календарь в качестве Дня национального спасения Азербайджана, и Милли Меджлис одобрил это предложение. С тех пор возвращение Гейдара Алиева к власти вошло в историю Азербайджана как День национального спасения. Начиная с 1998 года этот день получил статус государственного праздника и отмечается ежегодно», - сказал Мурадов.

Будучи председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, Мурадов также отметил, что внимание к молодежи и забота о ней берут свое начало именно с этого Дня спасения.

«Безусловно, с развитием общественно-политических процессов начинают меняться стоящие перед молодежью проблемы и пути их решения. Зная об этом, благодаря своей выдающейся дальновидности общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев для более эффективного управления молодым поколением, более организованного объединения молодежи 26 июля 1994 года создал министерство молодежи и спорта. После создания этого министерства начала осуществляться важная работа в области государственной молодежной политики, были разработаны специальные государственные программы. Вслед за этим был предпринят другой исторический шаг – на основании подписанного великим лидером распоряжения от 26 января 1996 года, второго февраля того же года был проведен I Форум азербайджанской молодёжи. Проведением данного форума были определены основные направления внимания и заботы о молодежи в государственной политике, перед государственными органами были поставлены важные задачи. Распоряжением Гейдара Алиева от первого февраля 1997 года 2 февраля был объявлен Днем азербайджанской молодёжи», - сказал депутат.

По его словам, с назначением в 1998 году Ильхама Алиева председателем Национального олимпийского комитета в спортивной жизни Азербайджана открылась новая страница.

«Как следствие, среди молодежи еще более вырос интерес к спорту, Олимпийское движение в нашей стране приняло широкий размах. Достойный продолжатель идей великого лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев, успешно продолжая и молодежную политику, в 2006 годом подписал указ о реорганизации министерства молодежи и спорта. Это исторический шаг играет очень большую роль в успешном осуществлении молодежной политики государства», - сказал Мурадов.

Депутат отметил, что наблюдающееся сегодня во всех сферах Азербайджана развитие является результатом именно этой правильной политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которая успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

«Результатом этой политики является то, что сегодня Азербайджан превратился в центр проведения международных спортивных соревнований. Наша страна проводит соревнования Формулы 1, приняла 42-ю Всемирная шахматная олимпиаду. Впервые проведенные Европейские игры Баку-2015 и Игры исламской солидарности Баку- 2017, председателем оргкомитетов которых являлась Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вызвали большой резонанс в мире и повысили интерес к Азербайджану на спортивной арене. В настоящее время 65 процентов населения страны составляет молодежь. Особо хочу отметить, что сегодня наша молодежь, наряду с активным участием в общественно-политической жизни страны, добивается больших успехов и в международном масштабе. Эта политика обеспечила формирование здоровой в физическом, интеллектуальном, морально-психологическом плане молодежи, выявление молодых талантов и внесение ими вклад в будущее страны. Идеи великого лидера, связанные со строительством демократического общества, осуществлением политических, правовых и экономических реформ, и выдвинутые им принципы составляют основу стратегии нынешнего и дальнейшего развития Азербайджана. Думаю, что и впредь наша молодежь, наши спортсмены под руководством главы государства Ильхама Алиева достигнут еще больших успехов", - сказал Мурадов.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)