Всемирная туристская организация осудила ограничение США поездок на Кубу

2017-06-19 20:00 | www.trend.az | 3

Всемирная туристская организация (UNWTO) возмущена недавно принятым решением президента США Дональда Трампа восстановить ограничения на поездки на Кубу, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение UNWTO.

"Это представляет собой шаг назад и сильный удар по свободе передвижения", - сказал генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи.

"Это решение будет иметь ограниченное влияние на развитие туризма в Кубе, но оно существенно повлияет на экономику США и американские рабочие места. Многие американские компании начали инвестировать и вести бизнес с Кубой ввиду огромного потенциала кубинского туризма, из которого, несомненно, продолжат извлекать выгоду другие страны", - добавил он.

Туризм - один из ключевых секторов экономики Кубы. В 2016 году Куба приняла более четырех миллионов иностранных туристов, рост за пять лет составил миллион человек.

Ранее американская администрация приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу. Президент США в минувшую пятницу заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".