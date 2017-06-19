Eвросоюз намерен продлить “Южный газовый коридор” до Центральной Азии

2017-06-19 23:07 | www.apa.az | 3

Официальный Брюссель намерен продлить “Южный газовый коридор”, по которому предполагается транспортировка азербайджанского газа, до центрально-азиатского региона.

Как передает «АПА-Экономикс», об этом говорится в заявлении ЕС.

«ЕС продолжит помогать странам Центральной Азии развивать использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективность», отмечается в документе.

«Южный газовый коридор» является одним из самых актуальных проектов в регионе. Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». Он будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.