Пентагон объявил о передислокации самолетов коалиции в Сирии

2017-06-19 20:13 | www.trend.az | 2

США приняли решение изменить диспозицию в Сирии самолетов возглавляемой США коалиции, сообщил представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает агентство "Интерфакс".

"В результате недавних столкновений с участием прорежимных сирийских сил и российских сил мы приняли меры предосторожности по изменению диспозиции самолетов в Сирии с тем, чтобы продолжать бороться с ИГ, обеспечивая безопасность наших летных экипажей с учетом известных угроз на пространстве поля боя", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник.

Собеседник агентства не стал прямо отвечать на просьбу прокомментировать решение РФ приостановить действие Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. По его словам, "США всегда готовы к работе по предотвращению инцидентов с россиянами для обеспечения безопасности летных экипажей коалиции и во время проведения операций".

"Линия по предотвращению конфликтов доказала свою эффективность в снижении вероятности стратегических просчетов и деэскалации напряженных ситуаций", - сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее в понедельник минобороны России сообщило, что летательные аппараты западной коалиции западнее Ефрата будут сопровождаться российскими средствами ПВО в качестве воздушных целей. Подобные меры предприняты в качестве ответа на воскресный инцидент, в ходе которого сирийский самолет Су-22 был сбит американским истребителем F-18A.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

В западной коалиции утверждают, что сирийский самолет наносил удар по бойцам сотрудничающих с ней Демократических сил Сирии.

Российское военное ведомство также сообщило о приостановке c 19 июня действия меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. По данным минобороны, командование коалиции при атаке на сирийский самолет не воспользовалось действующим в рамках меморандума каналом связи несмотря на то, что в это время в воздухе находились российские самолеты.