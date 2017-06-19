Установлена личность исполнителя теракта в Лондоне – ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО
2017-06-19 22:13 | www.oxu.az | 3
Исполнителем теракта возле мечети в лондонском районе Финсбери-парк является 47-летний Даррен Осборн.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее лондонская полиция заявляла, что нападавшему 48 лет, его имя не упоминалось.
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Один человек погиб в результате инцидента на северо-востоке Лондона.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила лондонская полиция.
По информации издания, после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках.
Восемь человек госпитализированы.
При этом телеканал Sky News со ссылкой на очевидца сообщает, что двоим из троих мужчин, которые находились в фургоне, протаранившем толпу на северо-востоке Лондона, удалось бежать. «В грузовике было три человека. Одного задержала полиция, двое остальных — скрылись», - сказал очевидец.
A.M.