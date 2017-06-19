Правительство Франции ушло в отставку

2017-06-19 22:19 | www.oxu.az | 2

Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку правительства.

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, непрописанная в законодательстве. Учитывая убедительную победу президентского движения «Республика на марше», ожидается, что нынешний кабмин будет заново сформирован в ближайшие дни с минимальными перестановками.

С.Б.

