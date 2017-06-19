Главы Мьянмы и Доминиканской Республики поздравили Президента Ильхама Алиева

2017-06-19 20:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Мьянмы Тхин Чжо направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени народа Мьянмы и от себя лично передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вашей стране устойчивого развития и прогресса.

Уверен, что благодаря совместным усилиям дружественные связи и сотрудничество между нашими странами в будущем станут еще более интенсивными.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в послании.

Президент Доминиканской Республики Данило Медина поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Для меня честь выразить Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Одновременно желаю Вашему великому народу прогресса, счастья и благосостояния, передаю самые добрые пожелания", - говорится в поздравлении.