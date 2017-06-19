Представлен крупнейший в мире пассажирский самолет – ВИДЕО

2017-06-19 22:52 | www.oxu.az | 4

Авиастроительный концерн Airbus переработал свой лайнер A380.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на National Geographic, обновленная модель, как и ее предшественник, является крупнейшим в мире пассажирским самолетом.

Широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный пассажирский Airbus А380 был создан в 2005 году и до настоящего времени оставался крупнейшим серийным авиалайнером в мире.

Его высота составляет 24,08 метра, длина — 72,75 метра, размах крыла — 79,75 метра. В зависимости от конфигурации, вместимость составляет от 525 до 853 пассажиров.

А380 способен совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км. Многие авиакомпании используют его на дальнемагистральных маршрутах: таких как Дубай — Нью-Йорк, Токио — Цюрих, Франкфурт — Пекин и других. Обновленная версия лайнера получила название «А380plus». Имея те же размеры, что и оригинальный А380, новый самолет способен перевозить на 80 пассажиров больше, что стало возможным благодаря редизайну салона.

Изменение конструкции крыльев позволяет экономить 4% топлива. Максимальная взлетная масса А380plus составляет 578 тонн, что всего на 18 тонн больше, чем у предшественника. Для авиакомпаний, которые захотят купить новую модель, преимущества заключаются в 13%-ной экономии стоимости перевозки одного пассажира.

С.Б.

