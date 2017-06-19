Саакашвили закидали яйцами – ВИДЕО

2017-06-19 23:09 | www.oxu.az | 5

Экс-губернатора Одесской области закидали сырыми яйцами и облили зеленкой на встрече с жителями Кривого Рога.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Dnepr 24.

Как отмечает издание, инцидент произошел после того, как Саакашвили возложил цветы к памятнику погибшим в силовой операции Киева на юго-востоке Украины и обратился к горожанам с речью.

Сначала из толпы в политика бросили яйцо, затем второй неизвестный выплеснул ему на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, однако был задержан полицией.

С.Б.

