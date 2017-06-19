Установлена личность исполнителя теракта у лондонской мечети

2017-06-19 21:25 | www.trend.az | 3

Исполнителем теракта возле мечети в лондонском районе Финсбери-парк является 47-летний Даррен Осборн, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Ранее лондонская полиция заявляла, что нападавшему 48 лет, его имя не упоминалось.

В 00:20 по местному времени белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. 47-летний водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка. Жертвой наезда стал один человек, еще 10 получили ранения.