Житель Астары, которого ударило током, умер в больнице - ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 23:33 | www.apa.az | 4

Житель села Сиякю Астаринского района Тарзан Захиров, которого ударило током в собственном доме, умер в больнице.

Как сообщает южное бюро АПА, жизнь помещенного в реанимационное отделение Ленкоранского ЦРБ Т.Захирова, спасти не удалось.

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20:57

В селе Сиякю Астаринского района произошел несчастный случай.

Как сообщает южное бюро АПА, жителя села Тарзана Захирова (1984 г.р.) ударило электрическим током в собственном доме.

Пострадавший помещен в реанимационное отделение ЦРБ Ленкоранского района. Его состояние оценивается как тяжелое.