Пожар на французской АЭС потушен - ОБНОВЛЕНО

2017-06-20 00:02 | www.apa.az | 4

Пожар, возникший на крыше пятого энергоблока французской атомной электростанции «Бюже», потушен.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей пожарной охраны.

В результате происшествия пострадавших нет, выбросов радиации в окружающую среду не зафиксировано.

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20:29

На крыше ядерного реактора на АЭС Бюже в восточной Франции произошел пожар.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, в настоящее время на месте работают пожарные. По предварительным данным никто не пострадал.

Датчики не зафиксировали увеличения уровня радиации. Реактор расположен в 35 километрах от Лиона.