Самолет AZAL после вылета вернулся в аэропорт Пекина

2017-06-20 00:36 | www.apa.az | 4

Пассажирский самолет «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL), летевший из Пекина в Баку, из-за технической причине вернулся в аэропорт Шоуду.

Как сообщили АПА в пресс-службе авиакомпании, после взлета командир воздушного судна Boeing 767 принял решение вернуться и после выработки топлива в 23:28 по бакинскому времени совершил благополучную посадку.

На борту находилось 170 пассажиров и 11 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.