Освобожденный властями КНДР американский студент скончался

2017-06-20 01:01 | www.apa.az | 4

Освобожденный властями КНДР американский студент Отто Фредерик Вомбиер скончался в США.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, Вомбиер прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

В итоге студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".