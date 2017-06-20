В Гяндже в квартире обнаружен труп женщины

2017-06-20 01:50 | www.apa.az | 3

В Гяндже в квартире обнаружен труп 83-летней женщины.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию министерства поступила информация о том, что в одной из квартир в Кяпазском районе Гянджи женщина находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС проникли в квартиру, где обнаружили труп Джалиловой Алмаз Бахрам гызы (1934 г.р.). Труп женщины был передан по назначению.