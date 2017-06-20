Связанная с "Аль-Каидой" группа взяла ответственность за нападение в Мали

2017-06-20 02:25 | www.apa.az | 4

Связанная с террористической организацией "Аль-Каида" группа "Группа поддержки ислама и мусульман" взяла на себя ответственность за нападение на туристический лагерь недалеко от столицы страны Бамако.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в результате нападения погибли четверо гражданских лиц и один военнослужащий.

Более 30 человек, находившихся в заложниках, удалось спасти, в том числе 13 французов.