EС намерен продлить «Южный газовый коридор» до Центральной Азии

2017-06-20 00:03 | www.oxu.az | 3

Официальный Брюссель намерен продлить «Южный газовый коридор», по которому предполагается транспортировка азербайджанского газа, до центрально-азиатского региона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «АПА-Экономикс», об этом говорится в заявлении ЕС.

«ЕС продолжит помогать странам Центральной Азии развивать использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективность», отмечается в документе.

«Южный газовый коридор» является одним из самых актуальных проектов в регионе. Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». Он будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР. Начало транспортировка газа в Турцию запланировано на 2018-ый, в Европу - на 2020 год.

С.Б.

