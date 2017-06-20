Бакинская гонка переносится на апрель

2017-06-20 00:28 | www.oxu.az | 3

В то время, когда любители Королевских гонок замерли в ожидании бакинского этапа «Формулы-1», Всемирный Совет Международной Федерации автоспорта (FIA), обнародовал календарь на новый сезон. Произошло это довольно рано, ведь все привыкли к тому, что расписание чемпионата мира определяется к декабрю и первоначально носит предварительный характер. Однако на сей раз календарь оказался утвержден еще по ходу текущего сезона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, новый чемпионат будет состоять из двадцати одного этапа и включает в себя множество любопытных перемен. В первую очередь, это касается Гран-при Азербайджана, ведь многие привыкли к тому, что этап проходит в июне. Но в следующем году гонка пройдет 29 апреля. Соответственно, изменился и порядковый номер гонки – он значится в календаре четвертым сразу после этапов в Австралии, Китае и Бахрейне.

Вернувшийся в календарь Гран-при Франции с точки зрения сроков попадает на середину июня, и займет нынешнее место старта в Азербайджане. А в Сочи «Формула-1» приедет уже осенью – 30 сентября. Этот перенос связан с подготовкой Сочи к июньскому чемпионату мира по футболу.

Примечательно, что пять гонок в календаре будут сдвоенными. Три летних этапа во Франции, Австрии и Сильверстоуне впервые в новейшей истории получились строенными – и пройдут в течении трех недель подряд. Раннее утверждение нового сезона связано с новым курсов новых владельцев чемпионата, чтобы промоутеры этапов смогли раньше начать рекламную кампанию.

Тем временем, пилоты продолжают делиться своими мыслями относительно предстоящего Гран-при Азербайджана, который состоится 23-25 июня. В частности, прошлогодний посол бакинского этапа Фернандо Алонсо из «McLaren» признался, что не испытывает ложных надежд в отношении предстоящего старта. «Мы были в шаге от завоевания дебютных очков сезона в Монреале, но потерпели неудачу. Отправляемся в Баку с еще большей решимостью набрать очки, но нет никакого секрета в том, что этот уик-энд может оказаться сложным для нас. После проблем с силовой установкой в Монреале мы, скорее всего, понесем наказание на стартовой решетке в Азербайджане. Кроме того, узкие повороты и длинные прямые в Баку максимально усложнят обгоны для нас. Но ничего невозможного нет, будем бороться изо всех сил», - отметил Алонсо.

С.Б.

