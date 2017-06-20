Самолет AZAL после вылета вернулся в аэропорт Пекина
2017-06-20 00:49 | www.oxu.az | 3
Пассажирский самолет «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL), летевший из Пекина в Баку, из-за технической причине вернулся в аэропорт Шоуду.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе AZAL.
После взлета командир воздушного судна Boeing 767 принял решение вернуться и после выработки топлива в 23:28 по бакинскому времени совершил благополучную посадку.
На борту находилось 170 пассажиров и 11 членов экипажа, посадка прошла в штатном режиме.