На Ладожском озере в РФ перевернулась лодка с подростками

2017-06-20 00:20 | www.trend.az | 4

На Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками, передает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Карелия.

По предварительной информации, двоим детям удалось выплыть, судьба трех остается неизвестной.

Инцидент произошел в Питкярантском районе на выходе из залива Импилахти. Информация поступила в МЧС около половины десятого вечера.

В прошлом году 18 июня во время прогулки по карельскому озеру Сямозеро погибли дети из оздоровительного лагеря. Всего в группе был 51 человек, в том числе четверо взрослых. Во время шторма два каноэ с детьми опрокинулись, в результате погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" после этого закрыли.