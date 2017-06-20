В Венесуэле убили подростка в ходе акции протеста

2017-06-20 04:04 | www.apa.az | 4

Еще один несовершеннолетний стал жертвой протестов в Венесуэле.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи страны Хосе Мануэль Оливарес.

"Фабиан Урбина, 17 лет, был убит национальной гвардией в Альтамире. На акции протеста было применено огнестрельное оружие", — написал Оливарес в своем микроблоге в Twitter.

Данные о смерти юноши подтвердила и прокуратура страны.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших превысило 70.