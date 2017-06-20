Началось голосование по реструктуризации зарубежных долгов Межбанка Азербайджана (версия 2)

2017-06-20 01:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начался процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года. Об этом сообщили Trend в понедельник в банке.

С учётом определенных предложений зарубежных кредиторов были сделаны некоторые изменения в плане реструктуризации, с согласования с министерством финансов Азербайджана.

В соответствии с требованиями законодательства, предоставляется информация относительно изменений в план добровольной реструктуризации:

- Внесены изменения в условия выплаты по новым облигациям, которые будут выпущены Азербайджаном. Так, выплаты по облигациям начнутся в последние три года. Раньше предполагалось в последние два года.

- Кредиторам предоставляется возможность выбирать государственные облигации с различными условиями. Кредитор, пользуясь специальной формой полномочий или процедурой голосования, сможет воспользоваться различным выбором.

- Механизм "Кто первый - тот и выбирает" заменён на механизм привилегий "обратившиеся в первые 11 рабочих дней". Принявшие участие за это время в голосовании кредиторы будут иметь определенные преимущества в осуществлении своего выбора.

- Условия выплаты процентов по субординированному долгу и обязательствам другого характера (за исключением сделок по финансированию торговли) определяются в следующем порядке:

- Право требования начисленных процентов будет относиться только к претендентам, которые проголосовали "за" план добровольной реструктуризации.

- Проценты по займам будут начисляться до первого сентября 2017 года (до этого было до 13 июля 2017 года), и с этой даты будет проводиться подсчет процентов по выпущенным новым облигациям, как часть нового плана реструктуризации.

- Начисленные до первого сентября 2017 года процентные выплаты в связи с данными обязательствами будут выплачены претендентам в наличной форме в соотвествующие даты распределения. Однако, все другие начисленные до первого сентября 2017 года проценты, у которых время для выплаты ещё не наступило, будут капитализированы, и будут учитываться при расчете основной суммы новых облигаций претендентов.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации.

В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

Следом за Нью-Йоркским судом, на днях суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.