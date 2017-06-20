В мире более 65 миллионов беженцев - УВКБ

2017-06-20 02:05 | www.trend.az | 4

Война, насилие и преследования заставляют все больше людей покидать свои дома. В конце 2016 года в мире было более 65 с половиной миллионов вынужденных переселенцев. Их число превышает население Великобритании, сообщает unmultimedia.

Самая многочисленная категория переселенцев – это внутренне перемещенные лица, оставшиеся на территории своих стран. Их число превышает 40 миллионов человек. Беженцев, оказавшихся в других странах, – 22,5 миллиона. Третья категория переселенцев – это соискатели убежища. Их почти 3 миллиона.

«Я хочу донести до мирового сообщества очень важную мысль. Хотя эти показатели в последнее время не претерпели значительных изменений, не стоит думать, что ситуация статична. Стабильные данные маскируют крайне нестабильную ситуацию», - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Филиппо Гранди рассказал, к примеру, что порядка 7 миллионов переселенцев, рискуя жизнью, вернулись домой – не потому что ситуация там изменилась к лучшему, а потому что им некуда больше пойти.