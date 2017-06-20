Известный политолог может стать помощником госсекретаря США по Европе и Евразии

2017-06-20 05:10 | www.apa.az | 4

Политолог и сторонник жесткой линии в отношении России Уэсс Митчелл может стать помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Как передает АПА, об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Митчелл является сооснователем экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в тинк-танке John Hay Initiative.

В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.