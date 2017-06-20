В Турции террористы атаковали военный конвой, погиб солдат

2017-06-20 02:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Турции террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) используя минометы и длинноствольное оружие атаковали военный конвой, направлявшийся из Чукурджа в Ван, сообщают турецкие СМИ.

В результате нападения погиб один турецкий солдат, еще шестеро ранены.

Раненые доставлены в ближайшие больницы.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов РПК.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.