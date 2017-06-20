Китай должен увеличить свой вклад в борьбу с терроризмом - госдеп

2017-06-20 02:58 | www.trend.az | 4

Китай должен внести больший вклад в борьбу с терроризмом. Такое мнение в понедельник выразила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон в беседе с журналистами, передает ТАСС.

"Мы считаем, что Китай все чаще страдает от растущей глобальной проблемы терроризма, - подчеркнула она. - И мы хотели бы, чтобы они активизировались и взяли на себя большую долю ответственности. Их вклад [в борьбу с терроризмом] должен быть больше". Торнтон указала в частности на недавнее убийство экстремистами двух китайских граждан в Пакистане.

И.о. помощника госсекретаря отметила, что вопрос американо-китайского сотрудничества в борьбе с терроризмом будет обсуждаться 21 июня в Вашингтоне во время первого раунда диалога в формате "два плюс два" между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. "Мы хотели бы провести с ними плодотворную дискуссию о том, что, по нашему мнению, еще они могут сделать в деле предоставления ресурсов правительствам, которые борются с терроризмом", - указала она.

Торнтон подчеркнула, что у Пекина "есть много интересов, например в Ираке, и он [Пекин] должен вносить больший вклад, чтобы способствовать усилиям международной коалиции по разгрому ИГ" (террористическая группировка "Исламское государство").

При этом главной темой встречи станет ситуация на Корейском полуострове. Вашингтон, отметила Торнтон, призовет КНР "добиваться большего" в деле урегулирования северокорейского кризиса.