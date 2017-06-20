В США два заместителя шерифа пострадали в ходе перестрелки в суде

2017-06-20 03:07 | www.trend.az | 3

Два сотрудника правоохранительных органов пострадали в ходе перестрелки в здании суда в американском штате Теннесси, передает РИА Новости со ссылкой на Бюро расследований штата.

"Двое заместителей шерифа округа Коффи пострадали в перестрелке в здании суда и сейчас находятся в больнице", — говорится в сообщении Бюро расследований в микроблоге в Twitter.

По предварительным данным бюро, подозреваемый в нападении погиб.

По информации агентства Рейтер, представитель офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт (Lucky Knott) заявила, что заключенный, который был доставлен в здание суда на слушания, выхватил пистолет у одного из заместителей шерифа и выстрелил. Один из заместителей был ранен в живот, второй – в руку. По словам Нотт, заключенный выбежал из здания суда и получил огнестрельное ранение, которое он, вероятно, нанес себе сам.