В Риме скончалась знаменитый итальянский модельер

2017-06-20 06:18 | www.apa.az | 3

Итальянский модельер Карла Фенди, многие годы определявшая стратегию развития всемирно известной группы Fendi, скончалась поздно вечером в понедельник в Риме на 81-м году жизни.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Фенди, недавно перенесшая тяжелое заболевание легких, на днях выписалась из больницы.

Карла Фнди до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi, основанной ее родителями в 1925 году.