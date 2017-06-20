ВВС коалиции нанесли удар по поселку в Сирии, погибли 12 человек

2017-06-20 04:14 | www.trend.az | 2

ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в понедельник сирийский поселок Телль-Шаер поблизости от границы с Ираком, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Согласно данным, жертвами авианалета стали 12 человек, принадлежавших к одной семье.

Телль-Шаер расположен в провинции Хасеке. В результате воздушных атак США и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор менее чем за месяц погибли более 200 мирных граждан.