В Японии почти 700 человек доставлены в больницы с тепловыми ударами

2017-06-20 06:54 | www.apa.az | 4

Почти 700 человек были доставлены в больницы Японии с симптомами тяжелого теплового удара в период с 12 по 18 июня, двое из них скончались.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, это почти на сто человек больше, чем на предыдущей неделе.

В мае от тяжелых последствий тепловых ударов скончались двое жителей Японии. Несмотря на наступление сезона дождей, на обширной части японской территории стоит жаркая погода, температура во многих местах, включая Токио, превышает 30 градусов Цельсия.