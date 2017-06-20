В Киргизии на автозаправочной станции произошел взрыв, есть погибшие и раненые

2017-06-20 07:12 | www.apa.az | 4

Два человека, в том числе ребенок, сгорели заживо, еще восемь получили ожоги в результате взрыва на автозаправочной станции на побережье Иссык-Куля.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Киргизии во вторник.

По данным пресс-службы, взрыв произощел в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

"В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, у всех термические ожоги", - сообщает Минздрав.