С конца апреля в Йемене жертвами холеры стали более тысячи человек

2017-06-20 06:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - C конца аперля число жертв вспышки холеры в Йемене достигло 1146 человек.

"С 27 апреля 2017 года в Йемене было зарегистрировано 166 976 случаев заражения холерой и 1146 смертей от данной эпидемии", - написала ВОЗ в своей официальной учетной записи в Twitter.

Вспышка холеры в Йемене была объявлена органами здравоохранения страны шестого октября 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) характеризует ситуацию в Йемене как "самый крупный гуманитарный кризис в мире", где 18,8 млн. человек нуждаются в гуманитарной или военной помощи, в том числе 10,3 млн. человек, которые нуждаются в немедленной помощи для сохранения или поддержания их жизни.