В Кыргызстане два человека погибли из-за взрыва на заправке

2017-06-20 07:21 | www.trend.az | 4

Два человека, в том числе ребенок, сгорели заживо, еще восемь получили ожоги в результате взрыва на автогазозаправочной станции на побережье Иссык-Куля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Кыргыргызстана.

По данным пресс-службы, взрыв в селе Ананьево Иссык-Кульской области Кыргызстана произошел накануне вечером при перекачке газа. Всего пострадали 10 человек, двое из которых погибли.

"В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, у всех термические ожоги", — сообщает Минздрав.