Черноморский банк торговли и развития ожидает продолжения консолидации на банковском рынке Азербайджана (Эксклюзив)

2017-06-20 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ожидает продолжения процесса консолидации на банковском рынке Азербайджана, сказал Trend директор ЧБТР по общей промышленности, председатель наблюдательного совета азербайджанского AccessBank Орхан Айтемиз.

По его словам, процесс консолидации и реконструкции банковского сектора Азербайджана сейчас усиленно контролируется Палатой надзора над финансовыми рынками страны.

"Ситуация на глобальном финансовом рынке сказалась и на банковском рынке Азербайджана. Ряд банков столкнулся с проблемами ликвидности, были отозваны лицензии 11 банков. Мы думаем, что на банковском рынке Азербайджана продолжится процесс консолидации и реструктуризации. За данным процессом сейчас активно следит новый регулирующий орган - Палата надзора над финансовыми рынками", - сказал Айтемиз.

Айтемиз также отметил, что внешние вызовы повлияли и на капитализацию банковского сектора страны.

"Некоторые банки столкнулись с нехваткой капитала, что привело к их закрытию. Оставшимся на рынке банкам нужно задуматься и быть готовым к повышению капитала по требованию регулятора, так как в противном случае они могут покинуть рынок", - считает Айтемиз.

С начала прошлого года в Азербайджане были отозваны лицензии 11 банков. Некоторое время Центробанк пытался стимулировать консолидацию на рынке, однако, видимых результатов это не дало. В результате ЦБА пошел на вынужденные меры и начал отзывать лицензии банков. Руководство нового регулятора - Палаты, в свою очередь, посчитало, что объединение двух маленьких проблемных банков не даст ничего, кроме появления одного большого проблемного банка, и в связи с этим целесообразнее отзывать их лицензии и снижать риски для всего сектора.

Кроме того, в начале месяца завершился процесс объединения двух азербайджанских банков - Atabank и Caspian Development Bank.

После объединения этих двух банков в Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Анвар Мамедов)