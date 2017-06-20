В Киргизии на AЗС произошел взрыв: Есть погибшие и раненые

2017-06-20 08:43 | www.oxu.az | 5

Два человека, в том числе ребенок, сгорели заживо, еще восемь получили ожоги в результате взрыва на автозаправочной станции на побережье Иссык-Куля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Киргизии во вторник.

По данным пресс-службы, взрыв произошел в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

«В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, у всех термические ожоги», - сообщает Минздрав.

A.M.