В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали почти 700 человек

2017-06-20 08:36 | www.trend.az | 4

Почти 700 человек попали в больницы в Японии за неделю с тепловым ударом, сообщила служба пожарной охраны, которая в Японии отвечает также и за службу скорой помощи, передает РИА Новости.

С 12 по 18 июня в больницы из-за жары были доставлены 697 человек, двое скончались. По сравнению с предыдущей неделей число доставленных в больницы выросло на 101 человека. Госпитализация потребовалась 228 пострадавшим. Более 50 процентов пострадавших от жары – люди старше 65 лет.