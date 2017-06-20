Официальный курс маната к мировым валютам на 20 июня
2017-06-20 09:22 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 июня установлен на уровне 1,7023 и 1,8990 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.
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Курсы валют и драгметаллов
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20.06.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7023
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1 евро
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1 EUR
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1.8990
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