В Японии госпитализировали почти 700 человек с тепловыми ударами

2017-06-20 08:48 | www.oxu.az | 2

Почти 700 человек попали в больницы в Японии за неделю с тепловым ударом, сообщила служба пожарной охраны, которая в Японии отвечает также и за службу скорой помощи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, с 12 по 18 июня в больницы из-за жары были доставлены 697 человек, двое скончались.

По сравнению с предыдущей неделей число доставленных в больницы выросло на 101 человека. Госпитализация потребовалась 228 пострадавшим. Более 50 процентов пострадавших от жары – люди старше 65 лет.

A.M.