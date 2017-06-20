Медведь загрыз 16-летнего участника марафона в США

2017-06-20 08:54 | www.oxu.az | 2

Молодой человек успел по смс сообщить матери о том, что за ним гонится медведь.

Бурый медведь насмерть загрыз участника марафонского забега в США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает KTUU.

Трасса пролегала через лестную местность. 16-летней спортсмен стал жертвой медведя, преодолев половину дистанции. Молодой человек успел по смс сообщить матери о том, что за ним гонится медведь. Позже один из волонтеров нашел тело погибшего.

A.M.