Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса

2017-06-20 09:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса, сказал руководитель пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын, пишут турецкие СМИ.

По словам Калына, Турция с первого дня кризиса всеми усилиями старается урегулировать его.

«Катарский кризис для Турции - это кризис между братскими государствами» - сказал он.

Накануне глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Турцию проводить сбалансированную политику по вопросу катарского кризиса.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу для решения катарского кризиса провел ранее встречи с лидерами и послами ряда арабских стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему урегулированию этого кризиса. По его словам, противостояние не подобает исламскому миру, а все вопросы можно урегулировать путем диалога. В связи с этим турецкий лидер привлек внимание к позиции Саудовской Аравии. Эрдоган назвал Эр-Рияд «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе».

«Саудовская Аравия – лидер стран Залива. Накануне в этой стране побывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Уверен, что власти королевства смогут содействовать скорейшему урегулированию конфликта вокруг Катара», - сказал президент Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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