Рауль вернётся в «Реал»

2017-06-20 09:15 | www.oxu.az | 3

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес вернётся в команду.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на championat, 39-летний испанец станет заместителем генерального директора мадридского клуба.

Рауль будет выступать в качестве оси между директорами клуба и первой командой. Официально бывший форвард приступит к своим обязанностям 3 июля и будет подчиняться Хосе Анхелю Санчесу – генеральному директору «Реала».

Рауль Гонсалес играл за «Королевский клуб» с 1994 по 2010 год. В составе «Реала» он шесть раз выигрывал золото Примеры, четырежды Суперкубок Испании, трижды Лигу чемпионов, дважды Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.

Э.А.

