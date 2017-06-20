Azərbaycan Qlobal kibertəhlükəsizlik indeksində 193 ölkə arasında 48-cidir
2017-06-20 10:08 | www.trend.az | 2
Bakı. Hüseyn Vəliyev - Trend:
Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (ITU) Qlobal kibertəhlükəsizlik indeksində 0,559 balla 48-ci yeri tutub.
Trend-in məlumatına görə, Azərbaycan bu göstərici ilə postsovet ölkələrindən Ukrayna (59-cu yer), Moldova (73), Qazaxıstan (83), Tacikistan (91), Özbəkistan (93), Qırğızıstan (97), Ermənistan (111) və Türkmənistanı (132) qabaqlayıb.
İlk beşliyə Sinqapur, ABŞ, Malayziya, Oman və Estoniya daxildir.
İndeks ümumilikdə 193 ölkənin göstəricilərini əhatə edib.