Официальный курс маната к мировым валютам на 20 июня (Версия 2)

2017-06-20 09:48 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 июня установлен на уровне 1,7023 и 1,8990 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.