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Официальный курс маната к мировым валютам на 20 июня (Версия 2)

2017-06-20 09:48 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 июня установлен на уровне 1,7023 и 1,8990 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

20.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7023

1 евро

1 EUR

1.899

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2928

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1055

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8974

1 бразильский реал

1 BRL

0.5186

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1311

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1497

1 чешская крона

1 CZK

0.0726

1 чилийский песо

1 CLP

0.2573

1 китайский юань

1 CNY

0.2492

1 датская крона

1 DKK

0.2553

1 грузинский лари

1 GEL

0.7036

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2183

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1682

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1948

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7455

1 израильский шекель

1 ILS

0.4825

1 канадский доллар

1 CAD

1.2875

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6043

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3975

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0948

1 молдавская лея

1 MDL

0.0935

1 египетский фунт

1 EGP

0.0946

1 норвежская крона

1 NOK

0.2007

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0433

1 польский злотый

1 PLN

0.45

1 российский рубль

1 RUB

0.0292

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2277

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3534

1 турецкая лира

1 TRY

0.484

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.056

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0654

100 японских иен

100 JPY

1.5245

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2328

Золото (1 унция)

1 XAU

2124.7257

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.1952

Платина (1 унция)

1 XPT

1562.7114

Палладий (1 унция)

1 XPD

1482.7033

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