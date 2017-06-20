В Баку должника взяли в заложники – ВИДЕО

2017-06-20 09:33 | www.oxu.az | 3

Житель Низаминского района столицы Бахруз Садиги два года назад взял кредит в банке. Из-за задержек в выплатах банк подал на него в суд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, Бахруз Садиги пообещал выплатить долги.

Однако банк обратился в одно из коллекторских агентств, чтобы «выбить» долг у Бахруза.

Сотрудники «Бакинского коллекторского агентства» утром пригласили должника в офис для переговоров.

По словам Бахруза, по телефону коллекторы говорили с ним вежливо, однако по прибытии в офис на него начали оказывать давление. У мужчины даже отобрали мобильный телефон и несколько часов продержали в заложниках. Днем ему дали другой мобильный телефон, потребовав позвонить и найти деньги.

Только после прибытия в офис полиции и написания заявления коллекторы отпустили Бахруза.

Сотрудники телеканала пытались узнать позицию «Бакинского коллекторского агентства», однако сотрудники структуры не позволили проводить съемки. В 19-ом отделе Управления полиции Насиминского района заявили, что Бахруз Садиги и коллекторы приглашены в отделение, ведется расследование.

С.Б.

