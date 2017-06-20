Генсек ООН призвал защитить права беженцев

2017-06-20 10:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Необходимо оказать поддержку беженцам во всем мире, проявить к ним сострадание и защитить их права, сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении по случаю Всемирного дня беженцев, отмечаемого 20 июня.

Оно было опубликовано на 8 языках.

«Давайте заявим о нашей решимости восстановить целостность международного режима защиты беженцев. И давайте совместными усилиями добиваться того, чтобы каждому человеку был предоставлен шанс построить лучшее будущее», - сказал Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что сегодня страны, располагающие наименьшими возможностями, оказывают наибольшую помощь беженцам.

По данным ООН, число людей в мире, вынужденно покинувших свои дома, по итогам 2016 года составило 65,6 миллиона. Это на 300 тысяч человек больше, чем в 2015 году.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Натаван Эфендиева)